السفير الياباني بالقاهرة: مشاركة 50 رجل أعمال مصري على هامش التنظيم بالتيكاد

قال السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي، إن قمة التيكاد ستشهد وجود جلسة عامة مخصصة للحوار العام، من أجل مناقشة بعض الموضوعات الهامة التي تتعلق بدعم التجارة والاستثمار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن «أكثر من 50 رجل أعمال مصري سيتواجدون في يوكوهاما للمشاركة بقوة في المناقشات والتواجد على هامش التنظيم من جانب المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية»، بحسب ما ذكر.

وأوضح وجود شبكات عمل مكثفة بين الجانبين لمشاركة 1500 رجل أعمال ياباني و50 رجل أعمال مصري بالجلسة، وهو ما يعده نوعًا من المناسبات الكثيرة للاتصال المباشر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إلى مدينة يوكوهاما اليابانية قادمًا من فرنسا عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع الصناعية.

وسوف يترأس الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد» بمشاركة زعماء الدول الإفريقية.