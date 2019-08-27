رئيس إسطنبول يلغي بروتوكولات لدعم مؤسسات محلية من موازنة البلدية

أعلن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء بروتوكولات تتيح تقديم دعم مالي لمؤسسات محلية من موازنة البلدية.

ونقلت صحيفة "سوزجو" التركية، أن إمام أوغلو أمر بإلغاء بروتوكولات مع العديد من المؤسسات، ومن بينها "Ensar" و"TUGVA"، وكذلك "TURGEV"، التي يشغل أفراد من عائلة الرئيس رجب طيب أردوغان عضوية مجلس إدارتها أو أمانتها.

وأشار إمام أوغلو إلى أنه جرى إنفاق 357.5 مليون ليرة (61 مليون دولار) من موازنة البلدية على هذه المؤسسات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عنه القول إنه سيتم نقل 5 مبان يجري تشييدها لصالح هذه المؤسسات إلى البلدية.