متحدث المترو: لا أعطال بالخطوط الثلاثة والحركة تعمل بانتظام

قال أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، لـ"الشروق"، إن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام وفق جدول التشغيل، ولا توجد أية أعطال في الحركة اليوم، لافتا إلى تجهيز فرق للطوارئ بمحطات المترو للتدخل فور حدوث أي مشكلات.

وكانت ترددت أنباء عن حدوث عطل بالخط الثاني لمترو الأنفاق، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لشركة المترو، منوها بأنه يتم التشديد على عدم خروج أي قطار إلا بعد التأكد من حالته الفنية، وذلك في إطار العمل بجودة عالية تنعكس إيجابياً على حسن الأداء وسلامة التشغيل، ولضمان سلامة الرحلة ووصول الراكب بأمان.

وأوضح أنه يتم متابعة الجوانب الفنية لجميع القطارات والحركة بالخطوط الثلاثة، مع تنظيم حملات لمكافحة المتسولين، والباعة الجائلين بالمرفق، ما أدى إلى انخفاضها بصورة مستمرة.