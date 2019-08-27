روحانى يدعو واشنطن إلى اتخاذ «خطوة أولى» نحو المحادثات عبر رفع العقوبات

طالب الرئيس الإيرانى حسن روحانى، الولايات المتحدة بـ«اتخاذ الخطوة الأولى» من خلال رفع الحظر عن إيران، وذلك غداة إبداء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انفتاحه على عقد لقاء مع نظيره الإيرانى.

وقال روحانى، فى خطاب بث مباشرة عبر التليفزيون الرسمي، اليوم: «عليكم أن تخطوا الخطوة الأولى فى رفع كل أشكال الحظر الخاطئة وعندئذ ستكون الظروف مختلفة»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف روحانى: «إذا لم تسحب أمريكا إجراءات حظرها ولم تكف عن سلوكها الخاطئ فإننا لن نشهد تغييرا»، معتبرا أن «مفتاح التغيير الإيجابى هو بيد واشنطن، وإننا لا نصنع قنبلة ذرية ليس بسبب تحذيراتكم بل بسبب معتقداتنا وأخلاقياتنا»، فى إشارة لفتوى أصدرها عام 2003 المرشد الأعلى لإيران، آية الله على خامنئى ضد حيازة الأسلحة النووية.

ومضى قائلا: «إذا أراد أحد الاجتماع مع حسن روحانى لمجرد التقاط الصور معه، فهذا غير ممكن من دون إلغاء جميع العقوبات الظالمة واحترام حقوق الشعب الإيرانى».

وكان ترامب قال أمس الاثنين، فى ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة بياريتز الفرنسية، إنه مستعد للقاء روحانى «إذا كانت الظروف مواتية أو ملائمة».

وأضاف أن اللقاء مع روحانى يمكن أن يعقد فى غضون أسابيع، قائلا: «أعتقد أنه (روحانى) يرغب فى لقائى».

من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، عدم تصوره إجراء لقاء بين روحانى وترامب، قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووى الذى خرجت منه العام الماضى، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وانسحبت الولايات المتحدة فى مايو 2018 بشكل أحادى الجانب من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووى الإيرانى وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.