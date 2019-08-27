تراجع صافي أرباح شركة «فرونتلاين» للشحن البحري في الربع الثاني من 2019

تراجع صافي أرباح شركة "فرونتلاين المحدودة" للشحن البحري، إلى 1.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام، بعد أن سجلت الأرباح 40 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" التي أوردت النبأ اليوم الثلاثاء، بأن تراجع أرباح الشركة المملوكة للملياردير جون فريدريكسن، يأتي في ظل أعمال الصيانة المكثفة في مصافي النفط.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عن موافقتها على شراء عشر ناقلات جديدة تم تصنيعها العام الجاري من طراز "سويزماكس" من شركة "ترافيجورا"، مقابل 675 مليون دولار في صورة أسهم ونقد، وهو الامر الذي زاد من أسطولها من هذه الفئة بأكثر من النصف.

ويواجه السوق اضطرابات بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي وضعت أيضا أسعار النفط الخام تحت ضغط.