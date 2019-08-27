موسكو: عودة 1297 لاجئا سوريا إلى بلدهم

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا أن 1297 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 398 لاجئا (120 امرأة و203 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و899 لاجئا (270 امرأة و458 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، أن 10 نازحين عادوا أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسيين السوري قامت بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار، موضحا أنه تم اكتشاف وتدمير 58 عبوة قابلة للانفجار، لافتا إلى إعادة إعمار 5 منازل ومخبز.