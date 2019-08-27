الأكثر قراءة
الصحة تقرر شطب «العزبي» و«رشدي» نهائيا من سجلات الصيادلة
عمرو أديب: الأيام القادمة بالمنطقة قد تكون دامية
«الصحة» تحذر من مضاد حيوي وتطالب بجمعه من الأسواق
رئيس اتحاد الكرة السابق: كان يمكن استكمال الدوري قبل أمم إفريقيا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسفحسام البدريحسام حسنمانويل جوزيهمدرب مصري آخرمدرب أوروبيمدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بالهدوء.
وأضاف «نتنياهو»، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، أنه على زعماء إيران أن ينتبهوا لأقوالهم ويراقبوا أفعالهم.