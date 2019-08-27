 نتنياهو يطالب حزب الله بالهدوء.. وزعماء إيران بمراقبة أفعالهم - بوابة الشروق
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نتنياهو يطالب حزب الله بالهدوء.. وزعماء إيران بمراقبة أفعالهم

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:22 ص

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بالهدوء.

وأضاف «نتنياهو»، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، أنه على زعماء إيران أن ينتبهوا لأقوالهم ويراقبوا أفعالهم.


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