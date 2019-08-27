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طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بالهدوء.

وأضاف «نتنياهو»، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، أنه على زعماء إيران أن ينتبهوا لأقوالهم ويراقبوا أفعالهم.