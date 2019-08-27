انتشال جثة لاجئ عراقي قبالة سواحل بلجيكا

انتشلت السلطات البلجيكية قبالة سواحلها جثة عراقي كان قدم طلب لجوء في ألمانيا.

وبحسب بيانات الادعاء العام البلجيكي في مدينة بروجه اليوم الثلاثاء، كان العراقي يريد، على ما يبدو، الوصول إلى إنجلترا عبر القنال الإنجليزي.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام، إيف سيجيرت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرجل /48 عاما/ كانت بحوزته أوراق رسمية من مدينة كارلسروه الألمانية، بينها مطالبة بتسجيل نفسه لدى سلطات المدينة الواقعة في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.

وتم العثور على جثة العراقي عقب ظهر يوم الجمعة الماضي في المياه بالقرب من مزرعة رياح.

وذكر سيجريت أن العراقي كان يطوق جسده بزجاجات بلاستيكية فارغة لتقوم بدور سترة النجاة من الغرق، مرجحا أنه كان يحاول الوصول إلى بريطانيا من شمال فرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن القنال الإنجليزي يزيد عرضها في أضيق موضع عن 30 كيلومترا.

وقال سيجيرت إنه قبل أيام قليلة من اكتشاف الجثة، تم رصد شخصين قبالة السواحل الفرنسية على متن طوافة من الزجاجات الفارغة، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجثة لواحد منهما.

وارتفع عدد حالات عبور مهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي بقوة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب بيانات وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، تم إنقاذ 1451 شخصا من القنال منذ يناير الماضي، مقابل 586 شخصا في عام 2018 بأكمله.

وذكرت السلطات المختصة في فرنسا أنه تم إنقاذ 22 شخصا على متن قارب في القنال بالقرب من مدينة دنكريك الفرنسية أول أمس الأحد.