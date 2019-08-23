مرتضى منصور: سأطلب 100 مليون جنيه للتخلي عن كهربا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيطالب بـ100 مليون جنيه من أجل التخلي عن محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب الفريق والمعار إلى نادي آفيس البرتغالي.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية أدلى بها مساء الأثنين في برنامج الزمالك اليوم:" كهربا تمت إعارته للنادي البرتغالي بقيمة مالية بلغت 4 مليون يورو لذلك سأطلب 100 مليون جينه من أجل رحيل اللاعب عن الفريق".

ووجه مرتضى رسالة لأحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة بعد قام باستفزاز جماهير الزمالك حيث قال:" أهدى يا ميدو عماد النحاس باع مباراة المقاولون العرب أمام الأهلي وسيتم تعيينه مدربًا عامًا في الجهاز الأهلي الجديد بدلًا من محمد يوسف ".

وأكمل:" لم أقل هذا حتى يقوم ميدو ببيع المباراة أمام الزمالك لقد منحناه فرصة التدريب لكن دائما يردد تصريحات بأنه سيحقق فوزًا كبيرا على الزمالك وأطالبه بالهدوء".

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته أن خزينة النادي بها فائض 170 مليون جنيه في ميزانية النادي هذا العام بعد إجراء تعديلات داخل النادي وتدعيم صفوف الفريق الأول بالإضافة إلى تدعيم فرق الألعاب الأخرى.