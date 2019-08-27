مكتشف لاعب برشلونة الصاعد: لم أشاهد لاعبا مثله ولديه شخصية كبيرة

تحدث مدير مدرسة كرة القدم في إشبيلية، لويس بيريز مينا، وأول شخص تولى مهمة تدريب أنسو فاتي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن الشخصية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، بعد خوضه المباراة الأولى مع البلوجرانا في ملعب الكامب نو.

حقق أنسو فاتي، لاعب برشلونة الشاب، حلمه بالمشاركة مع الفريق الأول في مباراته الأولى.

اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا سجل اسمه في سجلات البلوجرانا بعد مشاركته أمام ريال بيتيس داخل ملعب «الكامب نو» معقل النادي الكتالوني، في المباراة التي انتهت بخماسية لزملاء أنسو، ليكون ثاني أصغر لاعب مشاركة مع برشلونة في بطولة الدوري الإسباني بعد فيسينتي مارتينيز عام 1941.

وكشف بيريز، المدرب الأول الذي درب فاتي، وحاليًا يشغل منصب مدير مدرسة كرة القدم في إشبيلية والتي نشأ به أنسو في بداية لعبه الساحرة المستديرة، عن إعجابه الشديد بفاتي، خلال مقابلة مع الوكالة الإسبانية، والتي نقلتها صحيفة "آس"، قائلاً: «طوال 50 عامًا في حياتي المهنية لم أشاهد لاعبًا مثله».

وأكد بيريز صاحب المدرسة التي أخرجت العديد من اللاعبين والذين يشاركون ضمن صفوف برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على شخصية فاتي القوية، قائلاً: «فاتي لم يكن متوترًا عندما تحدثت معه قبل المباراة».

واستكمل بيريز حديثه للكشف عن بدايات اللاعب الشاب، قائلاً: «في غينيا كان معتادًا على اللعب بكرة من قماش، وكان من الرائع رؤيته عندما حصل على الكرة الحقيقة لأول مرة».

وتابع لويس أن فاتي حصل على فرصة اللعب مع لاعبين في سن أكبر وإمكانياته الجيدة جعلت كشافي الأندية تذهب للمدرسة لمشاهدته.

واختتم بيريز حديثه مادحًا أنسو فاتي، قائلا: «لديه شخصية كبيرة ولا يخشى أحدًا، وعليك مشاهدته في الملعب لمعرفته بشكل جيد».