 إبراهيم عيسى: السلفيون أوشكوا من فرط التعصب أن يحبوا البخاري أكثر من النبي - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: السلفيون أوشكوا من فرط التعصب أن يحبوا البخاري أكثر من النبي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 8:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 8:03 م

قال الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى: "أخشي أن السلفيين من فرط التعصب وتغييب العقل أوشكوا أن يحبوا البخاري أكثر من حب سيدنا النبي".

وأعرب "عيسى"، خلال تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، عن استيائه من وضع كتاب البخاري في مصاف المقارنة بالقرآن الكريم، عبر القول إنه أصح كتاب بعد كتاب الله، معتبرًا أن هذا الأمر مجرد خرافة، على حد وصفه.

وأردف: "إنهم يؤمنون بالخرافة المهترئة التي تزعم أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، ليست لديهم أي مشكلة ولا أي تردد في أن يضعوا كتابا بشريا في مصاف المقارنة بكتاب الله العزيز".

 

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