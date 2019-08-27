برشلونة يزيل الستار عن تمثال ليوهان كرويف

أزال نادي برشلونة الإسباني اليوم الأثنين الستار عن تمثال للاعب الهولندي الراحل يوهان كرويف، أسطورة النادي الكتالوني كلاعب ومدرب، وذلك خلال حفل أقيم خصيصا لهذه المناسبة.

وترأس جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مراسم إزالة الستار عن التمثال وسط حضور أقارب اللاعب الهولندي الراحل، ومن بينهم نجله جوردي كرويف، الذي لعب أيضا لعدة مواسم ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة.

وقال جوردي كرويف: "هذا التمثال يمثل سعادة بالغة وفخر لجميع العائلة، نرغب في الإعراب عن امتنانا لجميع الأشخاص الذين جعلوا هذا الأمر ممكنا، التمثال موجود في مكان مميز للغاية بالنسبة له حيث قضى وقتا طويلا كمدرب ولاعب".

فيما قال بارتوميو: "هذا التمثال يجب أن يجعلنا نتذكر يوهان كرويف باستمرار، يوهان كرويف جزء مهم من تاريخنا ومشاعرنا".

ولمع نجم يوهان كرويف بين صفوف برشلونة في السبعينيات من القرن الماضي، ولكن كانت مسيرته كمدرب في التسعينيات أكبر وأهم بالنسبة للنادي الكتالوني الذي حصد معه أول لقب أوروبي عام 1992.