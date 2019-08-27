ترامب يتعهد بـ«دعم كامل» لرئيس البرازيل لمواجهة حرائق الغابات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم بشكل كامل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو وتؤيد جهوده في محاربة حرائق الغابات في الأمازون.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ترامب: "بولسونارو يعمل بجد لمواجهة حرائق الأمازون وبصفة عامة يقوم بعمل رائع لشعب البرازيل، وهذا ليس بالأمر السهل. إنه وبلاده يتمتعان بدعم كامل وشامل من الولايات المتحدة الأمريكية".

ورد الزعيم البرازيلي بتغريدة مماثلة على "تويتر" قائلًا إن بلاده تكافح الحرائق: "بنجاح كبير".

وأضاف بولسونارو "إن حملة الأخبار الزائفة التي استهدفت سيادتنا لن تنجح، ويمكن للولايات المتحدة دائمًا الاعتماد على البرازيل".

كان وزير الدفاع البرازيلي فيرناندو أزيفيدو، قد صرح امس الاثنين أن الحرائق الكارثية في بلاده لم تخرج عن نطاق السيطرة.

وتلتهم الحرائق، وهي الأشد في البرازيل منذ سنوات، مساحات شاسعة في غابات الأمازون في الوقت الحالي.

وتسبب عدد من المزارعين في كثير من هذه الحرائق بعد إضرامهم النيران في مساحات خالية من الأشجار، بهدف توفير مساحات جديدة للرعي.

وسرعان ما انتقلت النيران إلى مناطق غابات أخرى بسبب شدة الجفاف.