الجامعة العربية تستضيف غدا ورشة عمل حول مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال- إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية) غدا ورشة عمل بعنوان (مراكز الفكر العربية والتنمية المستدامة)، وذلك بمقر الجامعة.

يأتي انعقاد هذه الورشة العلمية في إطار جهود قطاع الإعلام والاتصال بإدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في رصد ومتابعة دور مراكز البحوث والدراسات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم بأن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على دور تلك المراكز في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال طاولة مستديرة (عصف فكري) لتقديم رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالإعلام في المجال التنموي.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الاستراتيجية في الدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالتنمية المستدامة في الدول العربية، ومراكز البحوث والدراسات العربية.

وتناقش الورشة أربعة محاور أساسية تتناول الإطار المفاهيمي لمراكز الفكر والتنمية المستدامة و أدوار ومهام مراكز الفكر العربية والتحديات التي تواجهها و دور مراكز الفكر العربية في مجال الوعي أهداف التنمية المستدامة ودعمها وتعزيزها ومناقشات مفتوحة (عصف فكري) حول: معالجة التحديات التي تواجه مراكز الفكر العربية في دعم وتوطين أهداف التنمية المستدامة.