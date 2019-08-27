زراعة الغربية تستقبل وفدا متعدد الجنسيات لزيارة عدد من المشاريع الناجحة

استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة، وفدا متعدد الجنسيات بديوان المديرية، صباح اليوم؛ لزيارة المشاريع الناجحة التابعة للمديرية.



وشرح علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة، كل ما يخص المديرية من هيكل تنظيمى وإدارات ومسطح منزرع بالمحافظة والمحاصيل المنزرعة.



وأكد وكيل وزارة الزراعة، في تصريح صحفي، أن الوفد مكون من 11 زائرا من إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، علاوة على مرافقة 2 مترجمين للوفد من المركز الدولى الزراعى، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة أوفدت المهندس عبدالسلام هنداوى رئيس قسم الإرشاد الحيوانى، والمهندسة دعاء عيد المنسق الإعلامى للمديرية لمرافقة الوفد وشرح كافة المشاريع.