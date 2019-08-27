 طرح استمارات التقدم للدفعة الثالثة من ورشة «ابدأ حلمك» بمسرح الشباب - بوابة الشروق
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طرح استمارات التقدم للدفعة الثالثة من ورشة «ابدأ حلمك» بمسرح الشباب


نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:35 م

قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، إن التقدم للمشاركة بالدفعة الثالثة من ورشة "ابدأ حلمك" التي تقيمها فرقة مسرح الشباب متاحة حاليًا بمسرحي أوبرا ملك برمسيس والمسرح العايم الصغير بالمنيل، تسهيلًا على الراغبين في التقدم للمشاركة بالورشة، ومواكبة لتقديم عرض تخرج الدفعة الثانية المقرر تقديمه خلال أيام من إخراج الفنان كمال عطية.

وأشار حسان، إلى استمرار تلقي طليات التقدم لورشة "ابدأ حلمك" الدفعة الثالثة حتى منتصف سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن خريجي الدفعة الأولى من الورشة يشاركون حاليًا في بطولة العرض المسرحي "بيت الأشباح" الذي يقدم حاليًا على المسرح العايم الصغير بالمنيل من إنتاج مسرح الشباب، وتأليف وإخراج محمود جمال حديني، والذي ينافس في المهرجان القومي للمسرح باسم فرقة مسرح الشباب.

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