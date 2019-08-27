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أحمد قمر بعد الفوز بذهبية الرماية: ميدالية بنكهة مختلفة

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 6:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 6:18 م

أعرب أحمد قمر بطل منتخب مصر للرماية عن سعادته عقب فوزه بذهبية مسابقة الزوجي المختلط في الرماية.

قال قمر في تصريحات بعد تتويجه بالميدالية الذهبية:"هذه الميدالية لها نكهة مختلفة لأني حققتها مع زوجتي الرامية ماجي عشماوى، وهي تساندني دائما داخل ساحة الرماية وخارجها، وأتمنى تحقيق نفس الانجاز في أولمبياد طوكيو 2020".

وجاء هذا الفوز على ساحات الرماية بقرية العريجات الرياضة بمدينة الرباط، وذلك في إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.

ووجه قمر الشكر لأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما وجه الشكر حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية وأعضاء مجلس الادارة.


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