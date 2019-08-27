محافظ دمياط تعلن نتائج حملة تقنين أراضي الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن نتائج حملة تقنين أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات، حيث وصل عدد طلبات التقنين التي تلقتها المحافظة إلى 3119 طلبا، منهم 31055 طلبا صحيحا، وتم فحص 2966 طلبا، ومعاينة 1685 طلبا.

وبلغ عدد الإزالات منذ بداية الحملة وحتى 21 أغسطس الجاري، 166 قرار إزالة لـ286 حالة على مساحة 64.450 م2 مباني، وإزالة أراضي زراعية على مساحة 1978 فدانا و8 أسهم.

وتمكنت المحافظة من تحصيل 11 مليونا و166 ألفا و531 جنيها بحساب "حق الشعب" من رسوم الفحص والمعاينة وما تم تحصيله في حساب العقود، ومن المتوقع أن تحصل المحافظة 13 مليونا و144 ألفا و918 جنيها من رسوم المعاينة بمقدار مليون و175 ألفا و941 جنيها، والمتوقع تحصيله من العقود المكررة بمقدار 9 ملايين و816 ألفا و472 جنيها، والمتوقع تحصيله من العقود الجاري تحقيقها 2 مليون و152 ألفا و505 جنيهات، بينما بلغ أقل سعر المتر المربع مباني 500 جنيه، ووصل السعر المتر المربع مباني 15 ألف جنيه.

وأضافت المحافظ أن المهلة التي منحتها الدولة لتلقي طلبات التقنين كانت حتى 14 يونيو 2017، إلا أنه تم استلام 2016 طلبا من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، تم تسجيلهم على المنظومة بتاريخ 1 يناير 2019، وتم منح تسهيلات لراغبي التقنين، ففي حالة دفع 10% مقدم من قيمة الأرض؛ يتم تقسيط باقي المبلغ على 4 سنوات، وفي حالة دفع 25% مقدم من قيمة الأرض؛ يتم تقسيط باقي المبلغ على 4 سنوات، أما في حالة تسديد قيمة الأرض كاملة يحصل طالب التقنين على خصم 10% قيمة الأرض.

وأكدت أن من أهم المشكلات والتحديات التي واجهت الراغبين في التقنين في المحافظة، كانت تضرر بعض المواطنين من ارتفاع الأسعار واحتساب المنافع ضمن الطلبات، وأن الطلبات التي نقلت من جهاز التعمير والإسكان بعد تعديل القرار 546 غير معلوم جهة الولاية، إن كانت المحافظة أم الإصلاح الزراعي، حيث إن الأرض كانت إصلاح زراعي.