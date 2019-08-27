الوزراء: هيئة المجتمعات العمرانية تنشئ 14 مدينة جديدة في وقت واحد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إسناد مهمة بناء إنشاءات المناطق التجارية لسلسلة لولو هايبر لهيئة المجتمعات العمرانية، يرجع إلى النجاح الذي حققته الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن ما تقوم به الهيئة في الوقت الحالي يعد نجاحًا كبيرًا، متابعًا: «الهيئة شغالة حاليًا لأول مرة في مصر على إنشاء 14 مدينة جديدة في ذات الوقت».

وأشار إلى أنه بالرغم من كون الهيئة مملوكة للدولة وحكومية، إلا أنها لا تعتمد في إنشاءاتها على الجهات الحكومية فقط وإنما توفر فرصًا لمشاركة القطاع الخاص، موضحًا: «شركات المقاولات التي تقوم بالإنشاءات هي شركات تنتمي للقطاع الخاص ومن ثم هذه الأعمال ليست حكرًا على شركات حكومية».

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، توقيع عقود إنشاء 4 هايبر لسلسلة لولو ماركت، بمقر مجلس الوزراء.

ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين مع سلسلة لولو ماركت الإماراتية بمجلس الوزراء، عقود بشأن إنشاء هايبر ماركت لولو، لإقامة 4 مناطق تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر.