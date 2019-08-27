ضبط طبيب مزيف افتتح معملين للتحاليل الطبية بالمحلة

ضبطت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، اليوم، فني بمستشفى المحلة العام، لانتحاله صفة دكتور تحاليل طبية وقيامه بفتح وإدارة معملين للتحاليل الطبية بدون ترخيص.

كانت معلومات وردت للعقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيام (محمد.م.ع - 27 سنة)، فني بمستشفى المحلة العام، ومقيم قرية دنوشر دائرة مركز المحلة، بانتحال صفة دكتور تحاليل طبية وقيامه بفتح وإدارة معملين للتحاليل الطبية، تحت مسمى معامل (صحتى للتحاليل الطبية) بدون ترخيص الأول مقره بقرية دنوشر دائرة مركز المحلة، والثانى مقره بعزبة زينب هانم دائرة المركز، بهدف تحقيق ربح مادى وتردد عدد كبير من المواطنين على المعملين سالفة الذكر لإجراء التحاليل الطبيه مقابل مبالغ مالية.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه أثناء تواجده بمعمله بقرية دنوشر، كما تم ضبط مجموعة من نتائج التحاليل الطبية بأسماء مختلفة وروشتات خاصة بالتحاليل الطبية خالية البيانات ومجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم المذكور مثبت بها صفة دكتور، و3 بنرات خاصين بالمعملين محل الواقعة، ومجموعة من الأغلفة الخاصة بحفظ روشتات نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالمعملين، ودفترين مدون بهما أسماء عملاء المعمل وأنواع التحاليل والمبالغ المستحقة لكل منهم.

كما تم ضبط أكلاشيهين أحدهما باسم مدير المعامل دكتور محمد مسعود نعناعه وبيانات أخرى، والأخر باسم معمل صحتى للتحاليل الطبية والكيميائية، ولافته خشبية باسم المعمل، وجهاز لاب توب بفحصه تبين أنه يحوى بيانات عملاء المعمل والتحاليل الخاصة بهم، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 1685 جنيها.

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بحيازته للمضبوطات وانتحاله صفة دكتور تحاليل طبية لكسب ثقة المترددين عليه من عملاء المعمل، بهدف تحقيق ربح مادى، تحرر المحضر 33137 جنح مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيق.