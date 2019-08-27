روسيا: محاولات واشنطن لتعطيل معرض دمشق الدولي تلحق الضرر بسوريا

اعتبرت روسيا، أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتعطيل انطلاق معرض دمشق الدولي تهدف إلى إلحاق الضرر بسوريا وبوحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن هناك دعوات ظهرت على موقع السفارة الأمريكية في سوريا (الذي لا يزال يعمل على الرغم من توقف البعثة الدبلوماسية الأمريكية عن العمل عام 2011)، لعدم زيارة معرض دمشق التجاري الدولي الـ 61 الذي من المقرر أن ينطلق غدا 28 أغسطس الجاري.. مشيرا إلى أن هذه الدعوات صُوحبت بتهديدات بعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن روسيا تعتبر استمرار الولايات المتحدة في إعاقة جهود القيادة السورية في إعادة الإعمار محاولة لإلحاق الضرر بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية وتتعارض بشكل مباشر مع نص وروح قرارات المجتمع الدولي بشأن سوريا، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254.