 روسيا: محاولات واشنطن لتعطيل معرض دمشق الدولي تلحق الضرر بسوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 2:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

روسيا: محاولات واشنطن لتعطيل معرض دمشق الدولي تلحق الضرر بسوريا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 2:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 2:03 م

اعتبرت روسيا، أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لتعطيل انطلاق معرض دمشق الدولي تهدف إلى إلحاق الضرر بسوريا وبوحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن هناك دعوات ظهرت على موقع السفارة الأمريكية في سوريا (الذي لا يزال يعمل على الرغم من توقف البعثة الدبلوماسية الأمريكية عن العمل عام 2011)، لعدم زيارة معرض دمشق التجاري الدولي الـ 61 الذي من المقرر أن ينطلق غدا 28 أغسطس الجاري.. مشيرا إلى أن هذه الدعوات صُوحبت بتهديدات بعقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن روسيا تعتبر استمرار الولايات المتحدة في إعاقة جهود القيادة السورية في إعادة الإعمار محاولة لإلحاق الضرر بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية وتتعارض بشكل مباشر مع نص وروح قرارات المجتمع الدولي بشأن سوريا، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك