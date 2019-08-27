 ملك الأردن يهنئ البرهان بتوليه رئاسة مجلس السيادة في السودان - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 9:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

ملك الأردن يهنئ البرهان بتوليه رئاسة مجلس السيادة في السودان

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:04 م

تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، برقية من الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال مجلس السيادة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ملك الأردن هنأ، في برقيته، البرهان بمناسبة تولية رئاسة مجلس السيادة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك