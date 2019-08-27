ملك الأردن يهنئ البرهان بتوليه رئاسة مجلس السيادة في السودان

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تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، برقية من الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال مجلس السيادة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ملك الأردن هنأ، في برقيته، البرهان بمناسبة تولية رئاسة مجلس السيادة.