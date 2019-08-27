الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة الملك خالد السعودية

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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، مساء الاثنين، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية بطائرات مسيرة تو كيه.

وقال العميد يحيى سريع إن العملية استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية وكانت الإصابة دقيقة، بحسب قناة"المسيرة نت" التابعة للحوثيين .

وأضاف "أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته التى بلغت خلال الـ12 ساعة الماضية 40 غارة جوية".

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير التابع للحوثيين نفذ فجر يوم الاثنين عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف تو كيه استهدفت مرابض الطائرات الحربية بقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.