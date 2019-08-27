بكين: تناول مجموعة السبع الوضع في «هونج كونج» تدخل في شئون الصين

رفضت الصين اليوم الثلاثاء، بشدة، ما تضمنه البيان الصادر عن قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، بشأن الأوضاع بمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج - في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "الصين تؤكد مجددا أن شؤون هونج كونج هي شئون داخلية للصين، وإنه لا يحق لأي حكومة أو كيان أجنبي التدخل فيها"، مضيفا أن العنف في هونج كونج خلال الشهرين الماضيين أثر بشكل خطير على النظام الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية في منطقة هونج كونج إضافة إلى صورتها الدولية، داعيا أعضاء مجموعة السبع إلى عدم التدخل في شؤون هونج كونج.. قائلا: "ندير شؤوننا الخاصة بأنفسنا".

وحول الإعلان الصيني البريطاني المشترك الخاص بهونج كونج، أكد شوانج أن الهدف من توقيع الإعلان هو ضمان استئناف الصين لممارسة السيادة على هونج كونج، وأن الحكومة الصينية نفذت إدارتها وحكمها عليها وفقا للدستور والقانون الأساسي للمنطقة، مشددا على رفض الصين محاولة استخدام الإعلان كذريعة للتدخل في شئون هونج كونج.