ميركل تلتقط صورة مع طاقم العاملين في الفندق المستضيف لقمة مجموعة السبع

لم تكتف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بأنشطتها الرسمية خلال مشاركتها فى مؤتمر قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى التي استضافتها مدينة بياريتز الفرنسية هذا الأسبوع، ولكنها أقدمت على لفتة مع طاقم العاملين في الفندق الذي استضاف القمة عكست مدى بساطتها.

وكان عمال "أوتيل دو بالاي" التاريخي الذي كان مقر الإقامة الصيفي للإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث، يصطفون أمام الفندق الفاخر خلال دخول وخروج قادة دول وحكومات مجموعة السبع من الفندق لحضور اجتماعات مهمة.

لكن ميركل لم تمر ببساطة أمام حراس الفندق والطهاة وموظفي الاستقبال، حيث قامت بتنحية الحاجز الفاصل بينها وبينهم، وتبادلت الحديث معهم، والتقطت معهم صورة، في حين خرج قادة آخرون من سياراتهم وتوجهوا مباشرة إلى داخل الفندق.