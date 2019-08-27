فتوى قانونية: تنفيذي هيئة الاستثمار صاحب حق إصدار تراخيص بناء المنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء داخل حدود المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى داخل حدود مطار القاهرة الجوى المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، هي المكتب التنفيذي الكائن بالمنطقة الاستثمارية التابع للهيئة العامة للاستثمار.

وذكرت عمومية الفتوى والتشريع أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 3118 لسنة 2009 بالترخيص لشركة ميناء القاهرة الجوي في إنشاء منطقة استثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولي، وأثير خلاف في الرأي بشأن الجهة المختصة بإصدار التراخيص اللازمة للبناء داخل المنطقة الاستثمارية المشار إليها، حيث ذهب رأي إلى أن وزارة الطيران المدني هي الجهة المختصة بذلك إعمالا لحكم المادة 16 من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، في حين ذهب رأي آخر إلى أن محافظة القاهرة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء في هذه الحالة.

واستندت الفتوى إلى أحقية المكتب التنفيذي الكائن بالمنطقة الاستثمارية التابعة لهيئة الاستثمار بإصدار تراخيص البناء استنادا إلى المادة الثانية من القانون المدني، والمادة 16 من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 - المعدلة بموجب القانون رقم 136 لسنة 2010، والمادة 39 من قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والمادة 2 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار - المعدلة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2004، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009 بشأن إقامة منطقة استثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي داخل حدود مطار القاهرة الدولي، والقانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار.