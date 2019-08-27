قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، تأجيل نظر طعن النيابة العامة على قرار مجلس التأديب والصلاحية، برفض دعوى تطالب بإحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للصلاحية؛ لاتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون «مكافحة التعذيب في السجون»، لجلسة 22 سبتمبر المقبل؛ للحكم.

كانت النيابة النيابة العامة، قد تقدمت مؤخرا بإجراءات الطعن على قرار مجلس التأديب والصلاحية، برفض دعوى إحالة عبد الجبار ورؤوف ، للصلاحية، في اتهامهما بالتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون «مكافحة التعذيب في السجون»، حسبما ذكر رؤوف.

كان مجلس التأديب والصلاحية قرر فى 29 يونيوالماضي، رفض دعوى إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للصلاحية.

وكانت هيئة الدفاع عن القاضيين قد تقدمت فى وقت سابق من العام الماضي، بطلبات إلى مجلس التأديب أبرزها استدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.

وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين "عبد الجبار" و "رؤوف" بالاستغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقى غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى المستشار عبدالشافي عثمان القاضى المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.