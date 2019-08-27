محافظ أسيوط: تكثيف أعمال النظافة والتجميل في الشوارع والميادين

كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، جهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط، بتكثيف أعمال نظافة الشوارع والميادين ورفع أكوام الأتربة من على جانبي الطرق وعلى كورنيش النيل والترعة الإبراهيمية، بالتنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارة المرور وبالاستعانة بمعدات جهاز التجميل والنظافة والإنقاذ السريع.

وناشد أحمد ثابت رئيس جهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط، المواطنين، بعدم ترك سياراتهم بشارع أحمد حسن الباقوري المجاور للترعة الإبراهيمية ناحية عزبة السجن من أول كوبرى 25 يناير، وحتى مبنى هيئة الرقابة الإدارية بحي شرق، ابتداءً من الخميس المقبل إلى صباح الجمعة، حتى يتثنى للجهاز إتمام عمليات التجميل ورفع الأتربة وغسيل الشارع والأرصفة والتنسيق مع إدارة المرور لرفع كافة السيارات بالمنطقة مع فتح الطريق أمام مرور السيارات ضمن خطة المحافظة لتجميل وتطوير الشوارع والميادين.