المجلس الأعلى للدفاع: للبنانيين الحق في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل

أكّد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، خلال اجتماع استثنائي عقده عصر اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على حق اللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل ضد أي اعتداء.

وعرض المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه "تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الأحد الفائت"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأكد المجلس "حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وعلى ان الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان".

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أن المجلس أبقى " على مقرراته سرية، تنفيذاً للقانون."

يذكر أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين مسيرتين كانتا قد خرقتا الأجواء اللبنانية فجر الأحد الماضي فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقطت الأولى أرضًا وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار في مبنى يحتوي على مكتب العلاقات الإعلامية ل"حزب الله" واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد منتصف ليل الاثنين الماضي بصاروخين موقع عسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شرق لبنان، ولم تسفر عن إصابات في الأرواح بل أحدثت أضرارًا مادية.