 فيديو.. خالد الجندي: ربنا باعتلك كتيبة من الملائكة ماشية حواليك لحمايتك - بوابة الشروق
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فيديو.. خالد الجندي: ربنا باعتلك كتيبة من الملائكة ماشية حواليك لحمايتك

خالد الجندي
خالد الجندي
محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 7:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 7:55 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك نعمًا من الله للإنسان ظاهرة وباطنة، متابعًا: "الباطنة دي غير مرئية، أنت مش عارف حصلت إمتى وإزاي وليه؟".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "حضرتك وراك جهاز حفظ جبار في منتهى الخطورة، فالله هو مسؤول الحفظ في الكون كله".
وتابع: "ربنا باعتلك ملائكة ماشيين كده جنب منك بالآر بي جيه والآلي يحفظوك كده، فيه كتيبة ملائكة بتتحرك معاك وين ما تتحرك، تيجي أي حاجة هيشوها بعيد عنك، اسمهم (المعقبات)، دي كتيبة حفظ من الملائكة ماشية حوالين منك".

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