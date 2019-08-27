 الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لإغاثة متضرري السيول في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لإغاثة متضرري السيول في السودان

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:30 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:30 ص

قامت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالإمارات بتقديم مساعدات إنسانية إلى السودان بعد الفيضانات والسيول التي عمت البلاد.

وقال مصدر مسئول في مؤسسة خليفة بن زايد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن المساعدات تهدف للتخفيف من معاناة الشعب السوداني بعد الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات السودان، وخلفت أضرارا جسيمة.

وأضاف المصدر أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع سفارة الإمارات في الخرطوم لإيصال المساعدات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى صعوبة الوضع في المناطق المتضررة، حيث تفيد التقارير الإنسانية بأن حوالي 62 شخصا لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول، إضافة إلى تدمير نحو 26 ألف منزل فيما غمرت المياه مساحات زراعية كبيرة في بعض المناطق فضلا عن تضرر أكثر من 194 شخصا.

وتعد ولاية النيل الأبيض جنوبا أكثر المناطق تضررا، إضافة إلى تأثر العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

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