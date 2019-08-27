اليابان: كوريا الشمالية أطلقت مؤخرا نوعا جديدا من الصواريخ الباليسيتة

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا اليوم الثلاثاء، إن الصاروخين الباليستيين قصيري المدى اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية يوم السبت الماضي كانا نوعا جديدا من الأسلحة.

وأضاف الوزير الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه." - أن وزارته توصلت إلى هذه النتيجة بعد مقارنة عمليات الإطلاق بالصواريخ والقذائف الأخرى التي أطلقتها كوريا الشمالية في الماضي.

ورجح أن كوريا الشمالية تسعى إلى زيادة السرية لإطلاق صواريخها لتجعل من الصعب اكتشاف ذلك، كما أضاف أنها ربما تحاول أيضا تحسين الدقة والقدرة على شن هجمات مفاجئة.

وأشار الوزير الياباني إلى أن بيونج يانج تعمل على تطوير صواريخ تسير على ارتفاع أقل من المعتاد وعلى مسار غير منتظم وهو ما قد يهدف إلى اختراق أنظمة الدفاع.

وأكد أن اليابان ستعزز نظامها الشامل للدفاع الصاروخي المضاد للطيران حتى تتمكن من الرد على أي تهديدات جوية.

وقد أثارت التجارب التي أجرتها بيونج يانج على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان المجاورة رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.