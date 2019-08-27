مقتل 15 مسلحا من داعش وطالبان في عمليات للقوات الأفغانية

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قتلت القوات الأمنية الأفغانية اليوم الثلاثاء، 15 مسلحا من تنظيم (داعش) الإرهابي، وحركة (طالبان) خلال عمليات شنتها على أقاليم (هلمند وننجرهار وقندهار).

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، عن مسؤولين عسكريين في كابول، القول "إن القوات الخاصة الأفغانية قُتلت 15 مسلحا من (داعش) (طالبان) وأسرت 13 آخرين في عمليات شنتها على الأقاليم الثلاثة".. مضيفا أن القوات دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة خلال العمليات.

وأوضح المسؤولون أنه قُتل - خلال العمليات - مسلح تابع لجماعة (داعش خراسان) خلال غارة شنتها القوات الخاصة في منطقة ده بالا بإقليم ننجرهار الأفغاني، وتم تدمير مخبأ للأسلحة خلال عملية في منطقة مايواند بإقليم قندهار.