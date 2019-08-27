«أوبك» تدعو لتعاون جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط للحفاظ على استقرار السوق

طالبت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" -اليوم الثلاثاء- بتعاون كل الدول المنتجة والمستهلكة للنفط؛ للحفاظ على استقرار السوق، خاصة في الأوقات الراهنة التي تحيط فيها المخاوف بالنمو الاقتصادي العالمي.

وذكر بيان صادر عن منظمة "أوبك" اليوم - من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا - أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج استعرضت التقرير الشهري الذي أعدته لجنتها الفنية المشتركة، كما ناقشت التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمي، وكذلك الآفاق على المدى القريب في العامين الجاري 2019 والمقبل 2020.

وأوضح البيان أن اللجنة الوزارية رصدت ارتفاعا في المطابقة الإجمالية لخفض الإنتاج، حيث بلغت 159% في يوليو الماضي، وكانت أعلى بمقدار 22 نقطة عن يونيو الماضي، فيما سجل متوسط المطابقة البالغ 134% منذ يناير 2019.

وأضاف أن هذا المستوى العالي من المطابقة العامة قد عوض عن عدم اليقين في السوق بسبب مخاوف النمو الاقتصادي المستمر. وشدد بيان اللجنة الوزارية على الأهمية المتزايدة لإعلان التعاون في دعم استقرار سوق النفط.