«فيليب موريس» و«ألتريا جروب» للسجائر تدرسان إعادة الاندماج بينهما

أكدت شركتا السجائر العملاقتان "ألتريا جروب" و"فيليب موريس إنترناشيونال" وجود محادثات بشأن الاندماج بينهما بعد نحو عشر سنوات من انفصالهما كشركتين مستقلتين.

وفي حال اتمام الصفقة، سيتم إنشاء شركة عملاقة قيمتها السوقية تزيد عن 200 مليار دولار. كما أنها ستؤدي إلى إعادة توحيد الشركتين بعد انفصالهما في 2008 إلى "فيليب موريس" التي تركز على الأسواق الدولية سريعة النمو، و"ألتريا" التي ركزت على السوق الأمريكية.

وتعتبر إعادة توحيد الشركتين المحتمل رد فعل للتراجع في مبيعات السجائر التقليدية وارتفاع مبيعات السجائر الإلكترونية الجديدة مثل "جول". وتمتلك "ألتريا" حصة في شركة "جول لابس" لإنتاج السجائر الإلكترونية بحسب بيان صحفي صدر عن الشركتين.

وبحسب "ألتريا" فإن الشركتين تناقشان "احتمالات صفقة اندماج أسهم بالكامل"، مشيرة إلى أن أي اتفاق سيحتاج إلى موافقة مجلسي إدارة الشركتين والمساهمين والسلطات الرقابية.

وأضافت "ألتريا" أنها لا تعتزم إصدار مزيد من التعليقات بشأن المناقشات "حتى يكون الوقت مناسبا لذلك".

وتراجع سهم "فيليب موريس إنترناشيونال" في بداية تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية اليوم على خلفية هذه الأنباء في حين ارتفع سهم "ألتريا".