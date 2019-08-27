بشرى: الاهتمام بالإنسانية أساس مؤتمر الجونة

قالت الفنانة بشرى، مدير العمليات بمهرجان الجونة، إن أساس قيام مؤتمر الجونة هو الاهتمام بالإنسانية والظروف المأساوية الموجودة في العالم.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن الغرض الرئيسي للسنيما والفن والأفلام هو خلق جسور للتواصل وخلق حالة من السلام والسلم النفسي والعام، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أن المهرجان يساهم في خلق علاقات جيدة بين الدول وبعضها باعتباره مهرجانًا دوليًا، متابعة: «هناك ضيوف من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى وجود 39 دولة مشاركة بمهرجان الجونة السنيمائي هذا العام، وحوالي 29 لغة».

وعقد اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، وسميح ساويرس مؤسس الجونة، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي للمهرجان، وبشرى رئيس العمليات، وانتشال التميمي مدير المهرجان، وأمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

ومن المقرر أن يقام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 27 من ذات الشهر.