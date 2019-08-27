 تركيا تعلن بدء وصول الدفعة الثانية من منظومة «إس-400» الروسية إلى أنقرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تعلن بدء وصول الدفعة الثانية من منظومة «إس-400» الروسية إلى أنقرة

أنقرة - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:11 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بدء نقل معدات البطارية الثانية لمنظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا إلى أنقرة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان لوزارة الدفاع أن طائرة تقل أجزاء من معدات البطارية الثانية للمنظومة الروسية حطت في مطار "مرتد" قرب العاصمة أنقرة.

وكان البلدان أبرما الاتفاقية المتعلقة بشراء تركيا للمنظومة الروسية في أبريل من عام 2017.

واستمرت عملية نقل معدات البطارية الأولى في الفترة من 12 إلى 25 يوليو الماضي.

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن نقل معدات البطارية الثانية قد يستمر لمدة شهر.

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