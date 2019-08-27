 الحشد الشعبي ينجز عملياته العسكرية غربي العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحشد الشعبي ينجز عملياته العسكرية غربي العراق

(د ب ا )
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:56 م

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقية اليوم الثلاثاء،إنتهاء واجباتها القتالية في إطار عملية إرادة النصر لمطاردة فلول تنظيم داعش التي انطلقت السبت الماضي في الصحراء الغربية ومحيطها باتجاه الحدود العراقية -السورية اقصى غربي العراق.

جاء ذلك في بيان أصدره الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أن عمليات الحشد الشعبي أسفرت عن "قتل 3 من عناصر داعش واعتقال 7 آخرين والعثور على 12مضافة (غرفة اجتماعات) وضبط خمس عجلات(سيارات) عسكرية بينها اثنتان تحملان أسلحة".

كانت قيادة العمليات المشتركة قد شرعت فجر السبت الماضي بعملية جديدة لمطاردة فلول داعش في الصحراء الغربية والمناطق المجاورة باتجاه الحدود العراقية السورية في عملية شاركت فيها جميع تشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية وبدعم من طيران التحالف الدولي.

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