أمين خبراء البيئة: غابات الأمازون أكبر مخزون عالمي للتنوع البيولوجي واحتراقها كارثة

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مناخ العالم بالكامل تأثر بشكل كبير بسبب حرائق الأمازون، لافتًا إلى أن منطقة الأمازون تعتبر رئة رئيسية لإنتاج الأكسجين الذي ينتج حول العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن غابات الأمازون بها أكبر مخزون للتنوع البيولوجي في العالم واحتراقها يعتبر كارثة عالمية، لافتًا إلى رفض البرازيل مشاركة أي دولة من الدول التي عرضت المساعدة في الإطفاء.

وأوضح أن مناخ مصر سيتأثر بسبب حرائق غابات الأمازون، ونتيجة ذلك سيحدث ذوبان للجليد سيؤثر على البحار في وادي الدلتا، متابعًا: «مشروعات الصوب الزراعية من أكبر مشروعات التكيف مع المناخ، وتقدري تتحكمي في المناخ الداخلي، وتستخدمي أقل كمية مياه ممكن تستخدم في أي نوع من الزراعة بنسبة تصل لـ20% للفدان الواحد».