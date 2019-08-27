إلغاء 130 رحلة في مطار ميونخ بألمانيا بسبب خرق أمني

شهد مطار ميونخ اليوم الثلاثاء إلغاء نحو 130 رحلة بعدما تمكن راكب من اجتياز نقطة تفتيش أمنية والدخول مخرج للطوارئ.

وتوقع المطار أن تحدث اضطرابات في الحركة الجوية على مدار اليوم، ودعا الركاب إلى التواصل مع شركات الطيران التي تتبعها رحلاتهم من أجل مزيد من المعلومات.

وقام الأمن بإخلاء جميع الركاب من المبنى رقم 2، كما جرى إغلاق أجزاء من المبنى رقم 1 بسبب التدابير الأمنية الجارية. وقد تم بالفعل ضبط الراكب بعد أكثر من ساعتين وجرى نقله إلى مركز احتجاز.

ووفقا للتحقيقات الأولية، كان المسافر قادما من دولة تعتبرها السلطات غير آمنة، وكان من المفترض اخضاعه للفحص ثانية قبل الدخول إلى منطقة أخرى من المطار.