أمين المظالم في تايلاند: رئيس الوزراء وحكومته خرقوا الدستور بسبب «قسم الولاء»

قال أمين المظالم التابع للحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا وحكومته، قد خرقوا الدستور، بفشلهم في ترديد قسم الولاء كاملا، أثناء أداء اليمين الدستورية الشهر الماضي.

وكان برايوت و35 من وزراء حكومته، قد تعهدوا بالولاء للملك، أثناء الحفل الذي أقيم في 16 من يوليو الماضي، ولكنهم حذفوا عبارة تفيد بتأييد الدستور والامتثال له.

ومن المقرر أن تقوم المحكمة الدستورية في تايلاند الآن بالنظر في الأمر.

وكان برايوت استولى على السلطة من حكومة منتخبة، بعد انقلاب عسكري في عام 2014، وأرجأ نظامه العسكري تاريخ الانتخابات عدة مرات، قبل أن يستقر على أن تجرى في 24 من مارس.