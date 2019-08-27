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«الحوثيون» يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على تجمع للجيش السعودي جنوب المملكة

صواريخ بالستية
صواريخ بالستية
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 2:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 2:42 م

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش السعودي في نجران، جنوبي المملكة.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى على تجمعات للجيش السعودي "والمخدوعين"، في إشارة للجيش الحكومي، في سقام بنجران.

وأوضح سريع أن الصاروخ من نوع "قاصم"، لافتا إلى أنه "أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا عشرات القتلى والجرحى".

وقال إن: "هذه الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة حيث كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحدود".

وأفاد سريع بأن هذا الصاروخ يعتبر نوعاً جديداً دخل الخدمة قبل فترة، "وقد أثبت فاعليته بشكل كبير، وسيتم الكشف عن تفاصيله لاحقاً".

ولم تصدر القوات السعودية أي تعليق حول هذا الهجوم حتى الآن.

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