خبراء الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم إزاء قمع الصحفيين في نيكاراجوا

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أعرب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية يوم الاثنين عن قلقهم إزاء "القمع المنهجي المستمر للصحفيين والإعلاميين" في نيكاراجوا.

وقال الخبراء في بيان نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام "ذكروا أنهم تعرضوا للمضايقات والإسكات والتهديد والاعتداء الشديد".

وتمر نيكاراجوا، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بحالة من الاضطراب منذ أبريل 2018، عندما اندلعت الاحتجاجات ضد إصلاح للضمان الاجتماعي.

وردت الحكومة على موجة الاحتجاج التالية بالقمع الشديد. وتقول لجنة حقوق الإنسان بمنظمة الدول الأمريكية إن أكثر من 300 شخص قتلوا وأصيب 2000 آخرين.

وسلط بيان الأمم المتحدة الضوء على حالة "راديو داريو" في مدينة ليون غرب البلاد، حيث واجه العاملون به "مضايقات وتهديدات واحتجاز تعسفي وأعمال عنف".