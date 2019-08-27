المصري يتعادل مع القناة بدون أهداف وديا

تعادل الفريق الأول بالنادي المصري بدون أهداف مع فريق القناة في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأثنين على ملعب القناة بالإسماعيلية وأدارها الحكم علي الكيكي بمعاونة سعد محمد سعد ومنصور حسن .

وجاءت المباراة متوسطة المستوى وأثر الحماس الكبير على المستوى الفني للمباراة سيطر المصري على أغلب فتراتها مع تراجع لفريق القناة الذي حاول بشكل كبير الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشهد الشوط الثاني إجراء تغيرات كبيره من الفريقين بهدف زيادة الضغط الهجومي إلا أن الكثافة الدفاعية التي لعب بها فريق القناة حال دون إحراز المصري لأية أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبى بدون أهداف

ومثل المصري في الشوط الأول كلا من :

أحمد مسعود لحراسة المرمى ، حجاج عويس ، إسلام أبو سليمة ، سعيدو سينبوري ، عمر كمال ، إيزي أيميكا ، إسلام عطية ، مفتاح طقطق ، شيخ موكورو ، حسن علي ، محمود وادي .

فيما تكون تشكيل فريق القناة خلال الشوط الأول : مصطفي ديدا لحراسة المرمى ، إسلام سيد ، محمد عبدالرحمن ، محمد يوسف ، أحمد علي ، محمد عبدالستار ، علاء البدري ، إسلام زيادة ، محمد يحيى ، محمد خليفة ، على شوقي.