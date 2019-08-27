روحاني: لن يحدث أي تطور في العلاقات مع الولايات المتحدة دون إلغاء العقوبات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لن يحدث أي تطور إيجابي في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة من دون إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، وشدد على أن مفتاح التطور في هذا المجال بيد واشنطن.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن روحاني القول اليوم الثلاثاء :"إذا لزم الأمر أن نتفاوض مع أحد، فإننا نتفاوض، وإذا لزم الأمر أن ندافع فإننا ندافع، وإن أراد أحد التعامل بغطرسة معنا فإننا سنتصدى له".

وقال: "لن يكون هناك أي تطور إيجابي في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة من دون أن تلغي أمريكا العقوبات وتعود عن هذا الطريق الخاطئ الذي اختارته".

وفند الرئيس الإيراني مخاوف الغرب من إمكانية حصول بلاده على سلاح نووي، وقال :"إرادة إيران وعقيدتها العسكرية مبنية على امتلاك الأسلحة التقليدية، ولن تسعى أبدا لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، لا النووية والكيمياوية ولا الجرثومية، ليس بسبب مطلب الغرب بل بناء على الإيمان والأخلاق وقرار الأمن القومي وفتوى قائد الثورة".

وأضاف روحاني: "عليكم إلغاء جميع العقوبات المفروضة ضد الشعب الإيراني، فهي إجراءات ظالمة وغير قانونية وخاطئة، وإن أزلتموها واحترمتم الشعب الإيراني فإن الظروف حينها ستتغير".

كما هدد بمواصلة تقليص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وقال: "طريقنا واضح، فإن عادوا إلى التزاماتهم، سنعود نحن أيضا إلى كامل التزاماتنا، وإن لم يعودوا، فإننا سنواصل طريقنا".

وتعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني، قال روحاني: "إذا أراد أحد الاجتماع مع حسن روحاني لمجرد التقاط الصور معه، فهذا غير ممكن من دون إلغاء جميع العقوبات الظالمة واحترام حقوق الشعب الإيراني".

وكان ترامب قال أمس في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بمدينة بياريتز الفرنسية إنه مستعد للقاء روحاني "إذا كانت الظروف مواتية أو ملائمة".

وأضاف أن اللقاء مع روحاني يمكن أن يعقد في غضون أسابيع، قائلا: "اعتقد أنه (روحاني) يرغب في لقائي".