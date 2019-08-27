سلطات مكافحة الاحتكار في الصين تحقق في ممارسات «تينسنت ميوزيك»

قالت مصادر مطلعة، إن سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الصين تجري تحقيقات في ممارسات شركة التسجيلات الموسيقية الصينية "تينسنت ميوزيك إنترتينمنت جروب"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الاتفاقيات الحصرية التي وقعتها الشركة مع أكبر منتجي التسجيلات الموسيقية في العالم.

وبحسب المصادر، فإن "الإدارة العامة لتنظيم السوق" في الصين وهي المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة بدأت التحقيق في يناير الماضي، لمراجعة العقود التي وقعتها "تينسنت" الموجود مقرها في مدينة شينشن الصينية مع كبرى شركات الإنتاج الموسيقي العالمية مثل "يونيفرسال ميوزيك جروب" و"سوني ميوزيك إنترتينمنت" و"وارنر ميوزيك جروب كورب".

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن شركات الإنتاج الموسيقي العالمية الثلاث "يونيفرسال" و"سوني" و"وارنر" باعت حقوق البث الحصري للجزء الأكبر من تسجيلاتها إلى شركة "تينسنت ميوزيك" المملوكة لمجموعة "تينسنت هولدنجز" الصينية التي تدير أشهر شبكة تواصل اجتماعي في الصين. ووفقا للعقود فإن "تينسنت ميوزيك" باعت من الباطن حقوق بث هذه التسجيلات إلى شركات أصغر وفق عقود تقول هذه الشركات إنها "غير عادلة". وتقول الشركات إن "تينسنت" تدفع رسوما مرتفعة مقابل شراء حقوق استغلال التسجيلات ثم تحمل الشركات المنافسة الأصغر هذه التكلفة من خلال عقود إعادة بيع الحقوق.

وقال مصدر مطلع إن تكلفة الحصول على ترخيص لبث الأغاني في الصين من شركة "تينسنت" تصل إلى ضعف التكلفة إذا تم الحصول على الترخيص من الشركة المنتجة للأغاني مباشرة في أي مكان آخر من العالم.

يذكر أن مواقع بث الموسيقي والفيديو الصينية بما في ذلك التي تديرها شركات إنترنت صينية عملاقة مثل "علي بابا جروب" و"بيادو" و"بايت دانس" تبث الأغاني العالمية من خلال عقود ترخيص من الباطن من شركة "تينسنت ميوزيك".

في الوقت نفسه، فإن التحقيق الذي تجريه السلطات الصينية مع شركة "تينسنت ميوزيك" يمثل تهديدا خطيرا لهذه الشركة التي تمتلك قاعدة مستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها تضم أكثر من مليار مستخدم، وتسيطر على سوق الموسيقى عبر الإنترنت في الصين. ومن المتوقع وصول قيمة هذه السوق إلى 30 مليار دولار بحلول 2023.