فاتورة واردات زيمبابوي تظهر جهودا في إتاحة المحروقات والسلع في المتاجر

هيمنت المحروقات والأطعمة على فاتورة واردات زيمبابوي؛ ما يشير إلى جهود الحكومة الرامية إلى إدارة عجلة الاقتصاد وملء أرفف المتاجر بالسلع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيمبابوي استوردت الشهر الماضي بما قيمته 80 مليون دولار من وقود الديزل، بما يمثل انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بشهر يونيو الماضي، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية بزيمبابوي، وحافظ وقود الديزل على مكانته على رأس قائمة الواردات بالبلاد وتلاه الجازولين الخالي من الرصاص، ثم القمح الصلب ثم الكهرباء.

وترزح البلاد تحت أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب طرح عملة جديدة أدت إلى رفع الأسعار، وإلى نقص في السلع اعتبارا من الخبز حتى الوقود، ومع ذلك حتى في حالة توافر هذه المنتجات فإنها لا تكون في الغالب مطروحة بأسعار مناسبة.

ورفعت الحكومة أمس الاثنين أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال الشهر الحالي في مساعيها لزيادة الإيرادات.

وقارب العجز التجاري 5ر57 مليون دولار في يوليو الماضي مقارنة بمبلغ 7ر218 مليون دولار في يونيو الماضي والذي يعد الأعلى خلال تسعة أشهر، وذلك وفقا لبيانات وكالة الإحصاء، وتصدر خام النيكل ومشتقاته قائمة صادرات زيمباوي بقيمة 5ر92 مليون دولار.