أمين عام الجامعات العربية: إنشاء مركز صيني بمصر والأردن لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

اتفق اتحاد الجامعات العربية مع وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية على إنشاء مركز متخصص في مصر والأردن لتدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية على التكنولوجيا الصينية الحديثة.

جاء ذلك خلال توقيع الاتحاد مع مركز نقل التكنولوجيا الصينية للدول العربية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، اتفاقية تعاون على هامش الزيارة التي يقوم بها أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو سلامة والوفد المرافق له لمقاطعة فوشان الصينية.

وقال الدكتور سلامة - في بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمان اليوم - إن مجالات التدريب ستشمل المسح الضوئي الثنائي الأبعاد وتكنولوجيا الطاقة والصحة والزراعة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى عقد دورات في اللغه الصينية.

وأضاف أن الاتفاقية نصت على تدريب أعضاء هيئة التدريس على مرحلتين، الأولى من خلال التدريب العملي الميداني، والثانية من خلال التدريب عن بُعد..مشيرا إلى أنه سيتم تقديم أجهزة ومعدات حديثة من قبل الجانب الصيني إلى الجامعات العربية المستهدفة، كما نصت الاتفاقية على إنشاء مراكز للتدريب التي سيتم تخصيصها لهذه الغاية في الدول العربية وسيتم في المرحلة الأولى افتتاح مركزين في مصر والأردن لتسهيل عمليات التدريب.

وأعرب سلامة عن شكره للحكومه الصينية ممثلة بوزارة العلوم والتكنولوجيا على جهودها بالموافقة على تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العرببة على التكنولوجيا الصينية الحديثة في مخلتف المجالات مما سينعكس إيجابا على زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية.

بدوره، قال مدير عام مركز نقل التكنولوجيا الصينية للدول العربية زينج شو إن هناك ما يزيد على مليون ونصف شركة صينية تقوم بالتعاون والتنسيق مع المركز ولديها اهتمام كبير لنقل التكنولوجيا الصينية الحديثة إلى الدول العربية.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي إن هذه الاتفاقية تعد رافدا هاماً لاتحاد الجامعات لنقل التكنولوجيا الصينية الحديثة إلى المؤسسات التعليمية العرببة وإتاحة المجال لأعضاء هيئة التدريس للاطلاع على التجربة الصينية في المجال الأكاديمي والعلمي.