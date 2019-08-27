محافظ القاهرة: استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد 2019-2020

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء على أهمية استعداد مدارس العاصمة وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/ 2020 في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم..موجها أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات باتخاذ جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى..مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين.

ووجه محافظ القاهرة ، مدير مديرية التربية والتعليم محمد عطية بالانتهاء من أعمال الترميم والصيانة البسيطة والجسيمة بالمدارس وكذلك المنشآت الجديدة والتوسعات مع توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق، وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والأكثر كثافة واحتياجاَ.

وقال : إنه تم تنفيذ خطة الصيانة البسيطة على مستوى جميع مدارس القاهرة كما تم عمل الصيانة العاجلة لعدد من المدارس(معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحى ) بما لا يعيق بدء العام الدراسى وسير العملية التعليمية..مشيرا إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة إنشائياَ ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباَ إلى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها وكذلك تنمية قدرات الطلاب بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية.

من جانبه..أكد مدير مديرية التربية والتعليم أن بعض الإدارات والمدارس بدأت بالفعل فور العودة من إجازة العيد تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية تنفيذا للتعليمات بعدم ربط استلام الكتب بالمصروفات لعدم حرمان الطالب من تحصيل المناهج في مواعيدها.