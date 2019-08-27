أحالت النيابة الإدارية، رئيس إدارة الإزالات، وسائق، بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم في إزالة لوحة إعلانات دون اتباع تعليمات الأمن والسلامة، مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق وإحداث تلفيات جسيمة بها.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها في القضية رقم 195 لسنة 2019 بمعرفة المستشارة أسماء أبو بكر، بإشراف المستشار أحمد عطوة، مدير النيابة، بناءً على ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة النيابة الإدارية حيال ما تم نشره بأحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الأربعاء الموافق 20 مارس 2019، وكذا برنامج 8 الصبح المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية في شكل مقطع فيديو تضمن قيام أحد الرافعات الثقيلة بمحاولة إزالة لوحة إعلانات كبيرة بمنطقة التجمع الخامس شارع التسعين أمام المركز التجاري "داون تاون" دون إتباع تعليمات الأمان والسلامة، ما أدى لسقوط تلك اللوحة على أحد السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات جسيمة بها.

وعلى الفور قامت النيابة بالانتقال ومعاينة موقع الحادث حيث تبين أن اللوحة الإعلانية ملقاة على الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمات بعد رفع السيارة المضارة من الحادث، وأن اللوحة كانت مثبتة بصواميل، وأن تلك الصواميل محلولة ولا يوجد لها أثر بالطريق.

وكشفت التحقيقات عن عدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة حيال إزالة اللوحة الإعلانية المقامة أمام المركز التجاري "داون تاون"، مما أدى لسقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق.

يشار إلى أن المتهم الأول أصدر تعليمات لعمال لجنة الإزالات بحل مسامير اللوحة الإعلانية الكائنة بالشارع المتفرع من شارع التسعين الجنوبي أمام المركز التجاري "داون تاون"، دون اتخاذ إجراءات إخلاء الموقع، وقيام المتهم الثاني بقيادة السيارة (الرافعة الثقيلة) التابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة برعونة بالغة أثناء أزالة تلك اللوحة، ما أدى إلي سقوطها على إحدى السيارات المتوقفة بالطريق العام وإحداث تلفيات بها، وهو الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة المارة للخطر الداهم.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.